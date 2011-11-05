В Грозном сотрудники чеченской полиции избили нападающего футбольного клуба "Краснодар" Спартака Гогниева. Спортсмену сломали несколько ребер, кроме того, на теле у него зафиксированы многочисленные следы побоев.

Конфликт между полицейскими и Гогниевым возник в подтрибунном помещении грозненского стадиона, куда футболист зашёл после удаления с поля во время матча "Краснодар" - "Терек".

Сотрудники правопорядка начали избивать спортсмена дубинками, после чего посадили его в полицейский автомобиль и продолжили избиение там.

Гогниев прошел медицинское освидетельствование и зафиксировал полученные травмы, - сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на собственный источник.

Напомним, футбольный матч чемпионата России между молодежными командами местного "Терека" и "Краснодара" в Грозном прерван в пятницу 4 ноября из-за драки. Министр по физической культуре и спорту Чеченской республики Хайдар Алханов опроверг сообщения о том, что игроков молодежной команды футбольного клуба "Краснодар" били накануне на стадионе в Грозном.