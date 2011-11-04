Министр спорта Чечни опроверг избиение игроков «Краснодара» в Грозном

Министр по физической культуре и спорту Чеченской республики Хайдар Алханов опроверг сообщения о том, что игроков молодежной команды футбольного клуба «Краснодар» били сегодня на стадионе в Грозном.

По словам Алханова, и игрок краснодарского клуба Спартак Гогниев действовал исключительно агрессивно. Министр спорта Чечни сообщил, что игроки ФК «Краснодар» сами спровоцировали конфликт на поле в ходе матча с молодежкой «Терека».

Напомним, во время игры дублеров между игроками «Краснодара» и «Терека» Евгением Чернышовым и Шамилем Ашахановым возник конфликт. Судья показал обоим желтые карточки. Но в ситуацию вмешался форвард гостей Спартак Гогниев. Ему судья сделал замечание, сперва показал желтую карточку, затем за агрессивное поведение ему была показана красная карточка,. Но Гогниев не подчинился требованию судьи покинуть футбольное поле. Хайдар Алханов рассказал, что Гогниев подойдя к трибунам, начал вести себя «по-хамски», его не могли угомонить товарищи по команде. «Он начал выкрикивать оскорбительные нецензурные слова, при этом выражался подчеркнуто оскорбительно в адрес зрителей и даже руководства республики», - отметил Алханов. Министр подчеркнул, что Гогниева пришлось принудительно завести в раздевалку.

«Краснодару» было защитано поражение.

Алханов категорически опроверг информацию о том, что якобы в отношении футболистов «Краснодара» было применено насилие. «Это абсолютно не соответствует действительности», - подчеркнул министр Алханов.