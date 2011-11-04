В Грозном из-за драки прерван матч чемпионата РФ между «Тереком» и «Краснодаром»

Футбольный матч чемпионата России между молодежными командами местного «Терека» и «Краснодара» в Грозном прерван в пятницу 4 ноября из-за драки. Инспектор матча Алексей Румянцев принял решение не продолжать игру в Грозном после того, как на 73-й минуте при счете 3:0 в пользу гостей возникла стычка между хавбеком «Краснодара» Евгением Чернышовым и полузащитником «Терека» Шамилем Ашахановым. Игроки обеих команд получили желтые карточки.

Но в выяснение отношений еще вмешался нападающий ФК «Краснодар» Спартак Гогниев, который получил сначала желтую, а потом и красную карточку, сообщает Sports.ru.

На официальном сайте клуба, за который выступает Гогниев, сообщается, что на поле выбежали болельщики, а также сотрудники охраны арены и стали избивать форварда и других игроков клуба, тренеров, а также гостей матча в столице Чечни.

Футболисты и тренеры «Краснодара» были вынуждены укрываться в подтрибунном помещении арены.