Лига чемпионов: все результаты игрового дня 2 ноября

В Лиге чемпионов по футболу в среду сыграны матчи 4-го тура в группах с А по D. Приводим результаты матчей.



Группа А

Бавария (Германия) - Наполи (Италия) - 3:2

Вильярреал (Испания) - Манчестер Сити (Англия) - 0:3

Группа В

Трабзонспор (Турция) - ЦСКА (Москва, Россия) - 0:0

Интер (Италия) - Лилль (Франция) - 2:1

Группа С

Манчестер Юнайтед (Англия) - Оцелул (Румыния) - 2:0

Бенфика (Португалия) - Базель (Швейцария) - 1:1

Группа D

Лион (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) - 0:2

Аякс (Голландия) - Динамо (Загреб, Хорватия) - 4:0