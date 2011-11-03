Лига чемпионов: все результаты игрового дня 2 ноября
3 ноября 2011, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Лиге чемпионов по футболу в среду сыграны матчи 4-го тура в группах с А по D. Приводим результаты матчей.
Группа А
Бавария (Германия) - Наполи (Италия) - 3:2
Вильярреал (Испания) - Манчестер Сити (Англия) - 0:3
Группа В
Трабзонспор (Турция) - ЦСКА (Москва, Россия) - 0:0
Интер (Италия) - Лилль (Франция) - 2:1
Группа С
Манчестер Юнайтед (Англия) - Оцелул (Румыния) - 2:0
Бенфика (Португалия) - Базель (Швейцария) - 1:1
Группа D
Лион (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) - 0:2
Аякс (Голландия) - Динамо (Загреб, Хорватия) - 4:0