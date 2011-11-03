Слуцкий: «Досадно, что потеряли два очка и Думбию на решающий матч» (ВИДЕО)

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Трабзонспора» (0:0):



«В первом тайме имели два стопроцентных момента, которые не использовал Думбия. Мы контролировали ход встречи до его удаления, но, даже играя вдесятером, были ближе к победе. Поэтому есть чувство досады: потеряли два очка и ведущего игрока на матч с «Лиллем», который станет решающим в плане распределения мест в группе. Не все решения арбитра мне были понятны».