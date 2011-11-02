Вагнера Лава дисквалифицировали на 3 матча

Форвард столичного ЦСКА Вагнер Лав получил дисквалификацию на три матча за нарушение правил против защитника нальчикского "Спартака" Миодрага Джудовича, сообщает РИА Новости.



"Поскольку травма, которую Вагнер нанес Джудовичу, оказалась несерьезной, было принято решение ограничиться дисквалификацией на три матча", - рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Владимир Катков.



"Спартак" представил справку о состоянии здоровья Джудовича, который в четверг наравне с остальными футболистами начнет готовиться к воскресной игре против пермского "Амкара".