Малафеев: «Матчи «Зенита» в ЛЧ подтверждают: мы вышли на новую ступень»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о факторах, которые стали залогом победы над «Шахтером» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.



«Сегодняшняя победа наглядно продемонстрировала принцип «когда фанаты и команда вместе»: «Зенит» смел соперника, не дав ему даже огрызнуться. Первое, на что стоит обратить внимание – это общестадионный перфоманс, который здорово порадовал команду. «Наше имя – «Зенит», и это безусловный факт: сегодня матч с «Шахтёром» играло двенадцать игроков «Зенита», и мы использовали это преимущество на сто процентов.



По ходу первого тайма даже не дали «Шахтеру» шанса прицельно пробить по воротам, а во второй половине встречи наши общие усилия сбили атакующий порыв гостей, изо всех сил пытавшихся сравнять счет. Важно и другое: «Зенит» последние матчи в Лиге чемпионов проходит на новом уровне, подтверждая статус вышедшей на следующую ступень своего развития команды. Мы доказали, что не стоим на месте и растём над собой, а это очень важно.



Нужно поблагодарить нашу оборону: ребята не только не дали сопернику приблизиться к моим воротам, но и не позволили «Шахтеру» бить издали. По сути, команда провела очередной отличный матч: в этом году мы подтверждаем титул лучшего клуба Восточной Европы не только победами во внутреннем чемпионате, но и уверенной игрой в главном европейском турнире», – цитирует Малафеева его официальный сайт.