Футбольный клуб ЦСКА попытается сегодня во второй раз обыграть турецкий "Трабзонспор" на групповой стадии Лиги чемпионов – теперь на поле соперника.



Две недели назад команда Леонида Слуцкого в московском матче группы В не оставила никаких шансов клубу из Трабзона, победив со счетом 3:0. После победы над турками ЦСКА нанес еще два поражения в матчах чемпионата России. Сначала в гостях махачкалинскому "Анжи" - 5:3, а спустя неделю дома "Спартаку" из Нальчика - 4:0.



Результат игры в Трабзоне во многом станет решающим в распределении мест в группе В, в которой лидирует миланский "Интер" (6 очков). ЦСКА и "Трабзонспор" набрали по четыре очка. На четвертом месте расположился французский "Лилль" (2).



Матч "Трабзонспор" - ЦСКА начнется в 23.45 мск. По доступным каналам он не транслируется.



