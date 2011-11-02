Спаллетти: «Зенит» провел против «Шахтера» идеальный матч»

Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти высказался после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:0).



«Мы играли в свой футбол. Знали, на что способен «Шахтер». Но мы сегодня сыграли идеально. Думаю, все увидели красивый матч.



Не согласен, что «Зенит» играл рискованно во втором тайме. У нас было 15 ударов, а у «Шахтера» был только один удар, и тот не в створ ворот. Где мы рисковали?



Соперник во втором тайме в какие-то моменты хорошо держал мяч, это опытная команда, она давно играет в Лиге чемпионов. Мы вели 1:0, им надо было что-то предпринимать. Но мы не рисковали пропустить гол, скорее, «Шахтер» рисковал пропустить второй.



Мы старались играть так же, как в Донецке, но тем не менее, этот матч был другим. Мы создали примерно 5 явных голевых моментов, прессинговали все 90 минут. Игрой и настроем команды я доволен. «Зенит» провел идеальный матч. У нас еще два матча, в которых нужно добиться результата», – сказал Спаллетти в эфире «НТВ-Плюс».