Кипрский футбольный клуб АПОЕЛ на своем поле победил португальский "Порту", что вывело команду на первое место в группе G Лиги чемпионов.



Встреча, прошедшая во вторник в Никосии, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Аилтон с пенальти вывел АПОЕЛ вперед на 42-й минуте, но Халк также с одиннадцатиметрового сравнял счет на 89-й минуте. Победу киприотам на 90-й минуте принес Густаво Мандука.



После четырех встреч группового раунда АПОЕЛ лидирует в группе G, набрав 8 очков. На счету "Зенита" 7 баллов. У "Порту" и "Шахтера" осталось 4 и 2 очка соответственно.