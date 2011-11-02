Лига чемпионов. «Виктория» - «Барселона» - 0:4, хет-трик Месси (ВИДЕО)

Испанская "Барселона" и итальянский "Милан" пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов от группы Н уже после четвертого тура группового этапа.



"Барселона" встречалась с чешской "Викторией" в Праге и добилась победы, отправив в ворота соперников четыре безответных мяча. Хозяева поля играли в меньшинстве с 22-й минуты, когда Мариан Чишовски покинул поле после нарушения правил в собственной штрафной.



Хет-трик в составе каталонцев сделал Лионель Месси, сначала отличившийся с пенальти на 24-й минуте, затем повторно поразивший ворота на второй минуте, компенсированной в первом тайме, а установивший окончательный счет встречи на второй минуте, добавленной ко второму тайму. Сеск Фабрегас отправил третий мяч в ворота соперников на 72-й минуте.



Ранее в рамках группы H борисовский БАТЭ в Минске сыграл вничью с "Миланом". После четырех матчей "Барселона" набрала 10 очков и вместе с итальянцами (8) вышла из группы. БАТЭ, у которого 2 очка, уже не может обойти "Милан" по результатам личных встреч. "Виктория" (1) замыкает турнирную таблицу.