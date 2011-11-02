Лига чемпионов: результаты матчей игрового дня 1 ноября
2 ноября 2011, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Лиге чемпионов по футболу сыграны матчи 4-го тура в группах Е-Н. Приводим их результаты.
Группа Е
Валенсия (Испания) - Байер (Германия) - 3:1
Генк (Бельгия) - Челси (Англия) - 1:1
Группа F
Арсенал (Англия) - Марсель (Франция) - 0:0
Боруссия (Д, Германия) - Олимпиакос (Греция) - 1:0
Группа G
Зенит (Россия) - Шахтер (Украина) - 1:0
АПОЭЛ (Кипр) - Порту (Португалия) - 2:1
Группа Н
БАТЭ (Беларусь) - Милан (Италия – 1:1
Виктория (Чехия) - Барселона (Испания) - 0:4