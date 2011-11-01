Санкт-петербургский "Зенит" взял верх (1:0) над донецким "Шахтером" в матче 4-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Победный гол в добавленное к первому тайму время забил Николас Ломбертс.



"Зенит" возглавил турнирную таблицу группы G, в активе питерцев 7 очков. Следом расположились АПОЕЛ и "Порту", которые позже во вторник проведут очную встречу, у киприотов и португальцев 5 и 4 балла соответственно. "Шахтер" - четвертый, украинская команда набрала 2 очка.