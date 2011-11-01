Вагнер Лав: «Зря думают, что я поехал в Турцию за красной карточкой!»

Нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал сложившееся в кругах болельщиков мнение о том, что нанесенная им защитнику "Спартака" из Нальчика Миодрагу Джудовичу травма была преднамеренной – чтобы за счет нее заработать дисквалификацию и раньше времени уехать в отпуск.



«Что я могу сказать? Если у кого-то столь извращенная логика, с ними уже ничего не поделаешь. Этим людям не понять: если мне потребуется срочно уехать, я пойду к президенту клуба и честно ему об этом скажу, а не стану заниматься ерундой на поле. Особенно же дико для меня звучит предположение, что ради освобождения от игры можно нанести кому-то тяжелую травму! Это уж совсем ни в какие рамки не вписывается.



Теперь кое-кто думает, что и в Трабзон на матч Лиги чемпионов я отправился с тем же умыслом. Пусть думают что хотят - такое мнение мне не важно. Главное, что в моей голове на этот счет полная ясность: я в Турцию приехал не за карточками, а чтобы помочь команде победить», - цитирует Вагнера «Спорт-Экспресс».