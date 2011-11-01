Выбежавший на поле фанат сломал скулу игроку «Стяуа» (ВИДЕО)

Во время матча чемпионата Румынии по футболу «Петролул» – «Стяуа» произошли сразу два случая вопиющего хулиганства со стороны болельщиков, сообщает AP.



«Стяуа» вел в счете, когда в ворота хозяев был назначен пенальти, который готовился пробить защитник Георге Галамаз. В этот момент к нему сзади подбежал болельщик и нанес удар в голову твердым предметом.



После этого на болельщика набросились игроки «Стяуа», повалили на землю и начали избивать, но того быстро увели сотрудники службы безопасности стадиона. В результате, двум игрокам бухарестского клуба были предъявлены красные карточки, а матч был прерван на десять минут.



После его возобновления «Стяуа» довел счет до 2:0. Болельщики «Петролула» начали бросать файеры на газон и попали в голкипера гостей Чиприана Тэтэрушану выстрелом из ракетницы. Вратарь отделался легкими ожогами. После этого судья принял решение остановить матч.



У Галамаза был диагностирован перелом правой скулы, он пропустит полтора месяца. Болельщику предъявлено официальное обвинение в нарушении общественного порядка и совершении насильственных действий. Кроме того, утверждается, что незадолго до матча он принимал наркотики.