Щенников - претендент на звание лучшего молодого игрока года в мире
1 ноября 2011, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]
Итальянская газета Tuttosport объявила список из 40 номинантов на приз лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года Golden Boy. В число номинантов попал защитник ЦСКА Георгий Щенников.
На премию также номинированы Эден Азар («Лилль»), Марио Гетце («Боруссия» Дортмунд), Тиаго Алькантара («Барселона»), Ромелу Лукаку («Челси»), Джек Уилшер, Алекс Окслейд-Чемберлен (оба – «Арсенал»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Серхио Каналес, Рафаэль Варан (оба – «Реал»), Андре Айю («Марсель») и Дуду («Динамо» Киев), Сергей Кривцов («Шахтер»).
Победитель определится по итогам голосования представителей спортивных изданий из 20 стран.
Список победителей в предыдущие годы:
2003 – Рафаэль ван дер Варт
2004 – Уэйн Руни
2005 – Лионель Месси
2006 – Франсеск Фабрегас
2007 – Серхио Агуэро
2008 – Андерсон
2009 – Алешандре Пато
2010 – Марио Балотелли