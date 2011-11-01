Щенников - претендент на звание лучшего молодого игрока года в мире

Итальянская газета Tuttosport объявила список из 40 номинантов на приз лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года Golden Boy. В число номинантов попал защитник ЦСКА Георгий Щенников.



На премию также номинированы Эден Азар («Лилль»), Марио Гетце («Боруссия» Дортмунд), Тиаго Алькантара («Барселона»), Ромелу Лукаку («Челси»), Джек Уилшер, Алекс Окслейд-Чемберлен (оба – «Арсенал»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Серхио Каналес, Рафаэль Варан (оба – «Реал»), Андре Айю («Марсель») и Дуду («Динамо» Киев), Сергей Кривцов («Шахтер»).



Победитель определится по итогам голосования представителей спортивных изданий из 20 стран.



Список победителей в предыдущие годы:

2003 – Рафаэль ван дер Варт

2004 – Уэйн Руни

2005 – Лионель Месси

2006 – Франсеск Фабрегас

2007 – Серхио Агуэро

2008 – Андерсон

2009 – Алешандре Пато

2010 – Марио Балотелли