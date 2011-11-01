Игрок "Волги" Кросас: «Не будем тренироваться, пока не получим зарплату»
1 ноября 2011, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]
Футболисты "Волги" будут бойкотировать тренировки команды, пока игрокам не будут выплачены задолженности по заработной плате, заявил полузащитник нижегородского клуба Марк Кросас в своем микроблоге Твиттер.
По словам испанского хавбека, "футболисты "Волги" не получают зарплату уже пять месяцев". Следующая тренировка нижегородской команды намечена на 18.30 мск во вторник.
После 29 туров "Волга" занимает с 25 очками 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.