Футболисты "Волги" будут бойкотировать тренировки команды, пока игрокам не будут выплачены задолженности по заработной плате, заявил полузащитник нижегородского клуба Марк Кросас в своем микроблоге Твиттер.



По словам испанского хавбека, "футболисты "Волги" не получают зарплату уже пять месяцев". Следующая тренировка нижегородской команды намечена на 18.30 мск во вторник.



После 29 туров "Волга" занимает с 25 очками 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.