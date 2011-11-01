Нападающий футбольного клуба "Милан" Антонио Кассано перенес ишемический инсульт, сообщает итальянское информационное агентство Ansa.



Кассано, сыгравший за "Милан" 15 минут в матче с "Ромой" 30 октября, почувствовал себя плохо после игры, находясь в аэропорту. По словам очевидцев, у игрока внезапно возникли нарушения в работе зрения, речи и двигательного аппарата. Форвард проходит обследование в миланской клинике.



Представители "Милана" отказались комментировать истинную причину недомогания футболиста, но агентство Ansa утверждает, что Кассано перенес ишемический инсульт. В больнице нападающий переведен в неврологическое отделение, где должен пройти обследование сердца и мозга.



Президент "Милана" Адриано Галлиани ранее выразил уверенность в скорейшем выздоровлении Кассано, а тренер команды Массимилиано Аллегри надеется, что форвард поправится к следующему матчу серии А.