Спаллетти: «Будьте уверены, мои игроки когтями выскребут землю с поля»

Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти в преддверии ответного матча Лиги чемпионов с «Шахтером» заявил, что у его подопечных не будет проблем с настроем на эту игру.



«Ошибка, которую никогда не допустят мои ребята – недооценить соперника, быть слишком уверенными, самоуверенными. Потому что они знают, что, если я это увижу, мне это будет очень неприятно. С того момента, как я здесь работаю, я увидел здесь ребят с большими амбициями. Они хотят побеждать. Это правильно, что у них есть амбиции. Но ни в коем случае они не самонадеянны и не самоуверенны.



Разумеется, мы прекрасно понимаем, какой матч нам предстоит сыграть. Мы понимаем важность этой игры. Мы прекрасно знаем, что должны быть уверенными в себе, чувствовать себя спокойно, чтобы суметь реализовать свое мастерство для достижения нашей цели – победы. Будьте уверены – те игроки, которые завтра вечером выйдут на поле, когтями выскребут землю с поля стадиона. Можете не беспокоиться о настрое».