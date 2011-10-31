Умер легендарный венгерский футболист Флориан Альберт

Единственный в истории Венгрии обладатель награды "Золотой мяч", вручавшейся лучшему футболисту Европы, Флориан Альберт умер в возрасте 70 лет, сообщает официальный сайт "Ференцвароша", за который он выступал. Причина смерти не уточняется, но на прошлой неделе Альберт перенес операцию на сердце.



Альберт, дебютировавший за "Ференцварош" в 17 лет, получил "Золотой мяч" в 1967 году, опередив по итогам голосования англичанина Бобби Чарльтона. Он провел 537 матчей за "Ференцварош", забил 383 мяча и завоевал четыре титула чемпиона Венгрии. В 2007 году домашний стадион "Ференцвароша" был переименован в честь Альберта.