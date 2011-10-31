Роналду по ошибке отправил невесте откровенные фото своей поклонницы

В неприятную историю попал лидер мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Он по ошибке разослал всем адресатам своего почтового ящика весьма пикантные фотографии одной из своих многочисленных поклонниц, сообщает Desporter.



Девушка из Голландии, узнавшая адрес знаменитого футболиста, прислала ему свои откровенные снимки с весьма недвусмысленным предложением, а Роналду вместо кнопки "Delete" нечаянно (а может, и сознательно) нажал "Forward". Среди адресатов оказалась и его невеста Ирина Шейк, с которой они наметили свадьбу на июль следующего года.