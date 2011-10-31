Матч «Зенита» с «Шахтером» пропустят Кержаков и, вероятно, Данни

Игроки «Зенита» Данни и Александр Кержаков, скорее всего, пропустят вторничный матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера», сообщает РИА Новости.



Данни получил травму на субботней тренировке петербургского клуба и пропустил воскресное тренировочное занятие. Степень серьезности повреждения португальца пока не определена, однако его участие в матче с «Шахтером» находится под большим вопросом.



Александр Кержаков, получивший травму голеностопа в матче 26-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2), на сегодняшний день так и не приступил к тренировкам в общей группе.