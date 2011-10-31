Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 10-го тура

В чемпионате Англии по футболу сыграны матчи 10-го тура, кроме поединка «Сток Сити» - «Ньюкасл», намеченного на понедельник. Приводим результаты игр.



ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 0:1 (0:1)

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ 3:5 (2:1)

СУОНСИ - БОЛТОН 3:1 (0:0)

УИГАН - ФУЛХЭМ 0:2 (0:1)

САНДЕРЛЕНД - АСТОН ВИЛЛА 2:2 (1:1)

НОРВИЧ - БЛЭКБЕРН 3:3 (0:1)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ВУЛВЕРХЭМПТОН 3:1 (0:0)

ВЕСТ БРОМВИЧ - ЛИВЕРПУЛЬ 0:2 (0:2)

ТОТТЕНХЭМ - КПР 3:1 (2:0)



Лидируют «Манчестер Сити» (28 очков) и «Манчестер Юнайтед» (23).