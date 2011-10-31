Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 10-го тура
31 октября 2011, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате Англии по футболу сыграны матчи 10-го тура, кроме поединка «Сток Сити» - «Ньюкасл», намеченного на понедельник. Приводим результаты игр.
ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 0:1 (0:1)
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ 3:5 (2:1)
СУОНСИ - БОЛТОН 3:1 (0:0)
УИГАН - ФУЛХЭМ 0:2 (0:1)
САНДЕРЛЕНД - АСТОН ВИЛЛА 2:2 (1:1)
НОРВИЧ - БЛЭКБЕРН 3:3 (0:1)
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ВУЛВЕРХЭМПТОН 3:1 (0:0)
ВЕСТ БРОМВИЧ - ЛИВЕРПУЛЬ 0:2 (0:2)
ТОТТЕНХЭМ - КПР 3:1 (2:0)
Лидируют «Манчестер Сити» (28 очков) и «Манчестер Юнайтед» (23).