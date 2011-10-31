Эменике: «Дайте Болту мяч, и он вряд ли меня обгонит!»

Форвард «Спартака» Эммануэль Эменике прокомментировал после матча с «Локомотивом», где он сделал хет-трик, свой главный козырь – скорость.



«Если честно, я в России видел пока только одного человека, который может состязаться со мной в скорости. Это Веллитон. И здорово, что мы с ним играем в одной команде!



Скорость у меня от природы. Мой основной козырь, кстати, – рывок с места. Дистанционную скорость я тоже хорошо держу, но все-таки главное – неожиданно взорваться и убежать от защитников.



Усэйн Болт? О нем, конечно же, слышал. Этот ямайский парень чертовски хорошо бегает. Он ведь мировой рекордсмен, верно? На самом деле было бы интересно с ним посостязаться. Но я не бегаю на время. К тому же бег с мячом и без мяча – совершенно разные вещи. Дайте Болту мяч, и он вряд ли меня обгонит!» – цитирует Эменике «Советский спорт».