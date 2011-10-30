Еще один российский бизнесмен купил футбольный клуб в Англии

Еще один российский бизнесмен купил клуб Первой футбольной лиги Англии 50 процентов акций "Борнмута" приобрел совладелец банка "Зенит" Максим Демин, пишут британские газеты. Подробности сделки не раскрываются.

Менеджера клуба "Борнмут" Ли Брэдбери он приветствует любые инвестиции, так как недавно клуб лишился нескольких игроков. Брэдбери готов начать работу с новым инвестором "как можно скорее", передает ВВС. ФК "Борнмут" входит в Первую футбольную лигу Англии (третий по силе футбольный дивизион в стране).

СМИ ранее сообщали, что предложение о продаже этого клуба поступало его председателю Эдди Митчеллу от российского бизнесмена Владимира Антонова ("Конверс групп", Spyker Cars) и его партнера Романа Дубова. Сделка не состоялась. Стороны не договорились.

Напомним, в июне текущего года Владимир Антонов купил английский футбольный клуб "Портсмут", играющий в премьер-лиге. Этот футбольный клуб принадлежал предпринимателям из ОАЭ, а до них - российскому бизнесмену Александру Гайдамаку.