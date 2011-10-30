Три мяча Лионеля Месси принесли "Барселоне" крупную победу над "Мальоркой" в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 5:0 в пользу каталонцев.



Месси, не поражавший ворота соперников в трех матчах подряд (включая Лигу чемпионов), забил первый мяч на 13-й минуте с 11-метровой отметки. На 21-й аргентинский форвард удвоил преимущество своей команды, а на 30-й оформил хет-трик, который стал для него третьим в десяти играх чемпионата.



После перерыва хозяева еще дважды огорчили голкипера гостей Дуду Авата. На 50-й минуте Исаак Куэнка открыл счет своим голам за "Барсу", а на 92-й Даниэл Алвес поставил точку в поединке.