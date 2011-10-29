"Спартак" разгромил "Локо" благодаря хет-трику Эменике (ВИДЕО)

Московский "Спартак" одержал победу со счетом 3:0 в столичном дерби над "Локомотивом" в рамках российской футбольной премьер-лиги.



Хет-трик оформил нигерийский нападающий Эммануэль Эменике (2-я, 15-я и 51-я минуты). У железнодорожников на 82-й минуте вторую желтую карточку получил Виктор Обинна, которому пришлось покинуть поле.



"Спартак" набрал 52 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сместив на четвертую строчку "Локомотив", у которого очков также 52.