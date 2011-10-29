Донецкий "Шахтер" обыграл на выезде "Александрию" в рамках 15-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 3:2.



Голы у "горняков" забили бразильцы Дентиньо (5-я минута), Виллиан (13-я) и Алекс Тейшейра (34-я). Команда из Александрии ответила точными ударами Сергея Старенького (23-я) и Кирилла Сидоренко (37-я).



На 72-й минуте за две желтые карточки был удален защитник "горняков" Ярослав Ракицкий, а на 89-й второе предупреждение получил полузащитник хозяев поля Руслан Зейналов.



"Шахтер" в ближайший вторник сыграет матч Лиги чемпионов с питерским "Зенитом".