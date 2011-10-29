Два гола ивуарийского нападающего "Кубани" Ласины Траоре помогли его команде победить "Краснодар" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.



Краснодарское дерби, сыгранное в субботу, закончилось победой подопечных румынского тренера Дана Петреску со счетом 2:0. Траоре отличился на 41-й и 68-й минутах.



"Кубань" набрала 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице, "Краснодар" с 38 баллами остался на девятой позиции.