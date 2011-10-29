Футболисты "Манчестер Юнайтед" взяли верх со счетом 1:0 над "Эвертоном" в выездном матче 10-го тура английской премьер-лиги.



Единственный мяч на 19-й минуте забил мексиканский нападающий "МЮ" Хавьер "Чичарито" Эрнандес, воспользовавшийся передачей француза Патриса Эвра.



После этой победы команда Алекса Фергюсона набрала 23 очка и сократила до двух баллов отставание от лидера чемпионата "Манчестер Сити", который имеет одну игру в запасе.