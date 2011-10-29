Чемпионат Англии. "Эвертон" - "МЮ" – 0:1 (ВИДЕО)
29 октября 2011, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Футболисты "Манчестер Юнайтед" взяли верх со счетом 1:0 над "Эвертоном" в выездном матче 10-го тура английской премьер-лиги.
Единственный мяч на 19-й минуте забил мексиканский нападающий "МЮ" Хавьер "Чичарито" Эрнандес, воспользовавшийся передачей француза Патриса Эвра.
После этой победы команда Алекса Фергюсона набрала 23 очка и сократила до двух баллов отставание от лидера чемпионата "Манчестер Сити", который имеет одну игру в запасе.