Махачкалинский "Анжи" одержал победу со счетом 2:1 над пермским "Амкаром" в матче российской футбольной премьер-лиги.



Счет в матче на 43-й минуте открыл Юрий Жирков, который после розыгрыша углового отправил мяч рикошетом от защитников "Амкара" в сетку ворот Сергея Нарубина. За 10 минут до конца встречи камерунский нападающий Самюэль Это'О получил пас в нескольких метрах от штрафной площади и точным ударом послал мяч прямо над перчатками голкипера пермской команды. Уже в добавленное арбитром время "Амкар" отквитал один гол - отличился украинский нападающий Илья Михалев.



"Анжи" набрал 45 очков и за тур до конца первого этапа чемпионата России гарантировал себе место в первой восьмерке. "Амкар" с 27 баллами занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.