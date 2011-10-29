Слуцкий: «Если Думбия уедет в топ-клуб - только порадуемся за него»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 29-го тура премьер-лиги со «Спартаком» из Нальчика (4:0) рассказал, как он относится к возможному переходу в европейский топ-клуб Сейду Думбии, показывающему в последних матчах феноменальную результативность (8 мячей за 3 игры).



«Если Думбия уедет в топ-клуб, только порадуемся за него. Он сейчас, наверное, самый лакомый кусочек на рынке», - заметил Слуцкий.