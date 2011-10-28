Защитнику английского футбольного клуба "Сандерленд" Титусу Брамблу предъявлены обвинения по двум случаям изнасилования, сообщает АР.



Брамбл был арестован в первый раз утром 28 сентября в пригороде Миддлсбро Кливленде по подозрению в сексуальном насилии и хранении наркотиков. Повторно 30-летнего игрока задержали 14 октября после того, как в полицию поступило второе заявление. Обвинение в хранении наркотиков впоследствии было снято. Брамблу предписано явиться в суд Миддлсбро 10 ноября. Клуб уже отстранил Брамбла от тренировок и матчей до окончания внутреннего расследования.