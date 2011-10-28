Футболисты московского ЦСКА одержали крупную победу со счетом 4:0 над "Спартаком" из Нальчика в домашнем матче 29-го тура чемпионата России. Отличились Вагнер Лав (34-я минута) и лучший бомбардир чемпионата Сейду Думбия, сделавший хет-трик (83, 90+1, 90+3).



На 10-й минуте защитник армейцев Сергей Игнашевич не реализовал пенальти. ЦСКА на 74-й минуте остался вдесятером - красную карточку получил Вагнер.



Армейцы, занимающие второе место в премьер-лиге, набрали 58 очков. В активе "Зенита", возглавляющего турнирную таблицу, на два очка больше. "Спартак" из Нальчика (21 очко) остался на 15-й строчке.