Футболисты "Рубина" и "Ростова" сыграли вничью со счетом 1:1 в Казани в матче российской премьер-лиги.



В начале второго тайма казанцы усилили давление, и это принесло результат. На 56-й минуте после фланговой передачи Бибраса Натхо точный удар в угол ворот нанес Сальваторе Боккетти. "Ростов" отыгрался спустя 5 минут. После ошибки обороны "Рубина" ответный мяч забил Максим Григорьев.



"Рубин" набрал 49 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, "Ростов" с 29 баллами расположился на десятой строчке.