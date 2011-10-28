Кокорин вызван в сборную России на товарищеский матч с Грецией

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат включил нападающего Александра Кокорина в число игроков, вызванных для подготовки к товарищескому матчу против сборной Греции, который состоится 11 ноября, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.



Форвард московского "Динамо", выступающий за молодежную сборную России, получил приглашение в основную команду в первый раз.



Адвокат вновь остановил свой выбор на его одноклубнике полузащитнике Александре Самедове, а также хавбеке московского "Локомотива" Денисе Глушакове, дебютировавшем за сборную в нынешнем году.



Полностью состав сборной России на матч с греками выглядит следующим образом:

вратари - Вячеслав Малафеев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо" Москва);

защитники - Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков ("Анжи"), Роман Шишкин ("Локомотив");

полузащитники - Динияр Билялетдинов ("Эвертон", Англия), Денис Глушаков ("Локомотив"), Игорь Денисов, Константин Зырянов, Роман Широков (все - "Зенит"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Самедов, Игорь Семшов (оба - "Динамо");

нападающие: Андрей Аршавин ("Арсенал", Англия), Александр Кокорин ("Динамо"), Роман Павлюченко ("Тоттенхэм", Англия), Павел Погребняк ("Штутгарт", Германия).



Футболисты сборной России подготовку к матчу начнут в среду, 9 ноября. Поединок в Пирее пройдет 11 ноября и начнется в 23.30 мск.