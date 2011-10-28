Открытие стадионов «Динамо» и «Спартак» в Москве намечено на 2016 год

Московские стадионы «Динамо» и «Спартак», на которых пройдут матчи ЧМ-2018, будут введены в эксплуатацию в 2016 году.



В настоящее время на стадионе «Динамо» активно идут строительные работы, с территории уже выведены все непрофильные объекты, в планах – комплексная реконструкция центрального стадиона. Ранее стало известно, что под ареной будет построен трехуровневый досугово-развлекательный комплекс общей площадью 119 тысяч квадратных метров.



Стадион «Спартак» строится за счет внебюджетных средств. Ориентировочная стоимость его строительства составляет около 12 миллиардов рублей. Стадион будет представлять собой шестиэтажное сооружение с двумя ярусами трибун.



«Эти стадионы должны быть готовы к концу 2016 года, потому что в 2017 году у нас пройдет Кубок Конфедерации. Это генеральная репетиция перед чемпионатом мира по футболу 2018 года», – приводит слова руководителя столичного департамента физической культуры и спорта Алексея Воробьева РИА Новости.