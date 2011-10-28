Сегодня телеканал «Россия 2» покажет в прямом эфире матч 29-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА - "Спартак-Нальчик". Начало трансляции – в 19.10 мск.



ЦСКА принимает на своем поле одного из самых неудобных соперников. После появления в элите российского футбола "Спартак-Нальчик" не раз наносил фаворитам болезненные поражения. Вот и у армейцев в прошлом году нальчане взяли 4 очка из шести возможных. Правда, в этом сезоне ЦСКА победил в столице Кабардино-Балкарии - 2:0.