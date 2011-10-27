Футболисты санкт-петербургского "Зенита" обыграли нижегородскую "Волгу" со счетом 3:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.



Отличились Виктор Файзулин (2-я минута), Александр Бухаров (37) и Данко Лазович (68, с пенальти). "Зенит", лидирующий в чемпионате, набрал 60 очков. Идущий вторым ЦСКА теперь отстает от питерцев на пять баллов, но армейцы еще не сыграли свой матч в этом туре. "Волга" с 25 очками осталась на 13-й строчке.