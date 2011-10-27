Это’О обратился к болельщикам «Анжи» за поддержкой через гостевую

Форвард «Анжи» Самюэль Это’О пообщался с болельщиками махачкалинцев на гостевой клуба.



«Здравствуйте, мои дорогие друзья. Надеюсь, у вас все хорошо? Я знаю, какое-то время вы грустили из-за неудовлетворительных результатов команды. Но я прошу вас продолжать поддерживать нас в нашем долгом и трудном пути. Мы нуждаемся в поддержке, поэтому я жду вас на стадионе в эту субботу. Обнимаю вас очень-очень сильно», – написал камерунец на гостевой клуба.



