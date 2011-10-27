«Шахтер» сыграет с «Зенитом» без Чигринского, Жадсона и Фернандиньо

По словам главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу, защитник Дмитрий Чигринский, а также хавбеки Жадсон и Фернандиньо пропустят ближайшие матчи донецкого клуба – в частности, встречу группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», которая состоятся 1 ноября.



«У Чигринского, скорее всего, надрыв мышцы из-за недостатка подготовки. Вероятно, Дмитрий вылетел на три-четыре недели. В ближайших матчах он точно не сыграет. Точно так же мы потеряли Жадсона и Фернандиньо.



Будем пытаться найти какие-то другие резервы. Попытаемся решить свои задачи при помощи молодых игроков, талантливых, но не имеющих большого опыта, таких как Дуглас Коста и Алекс Тейшейра», – цитирует Луческу официальный сайт киевского «Динамо».