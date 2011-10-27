Тренеры «Спартака» выиграли товарищеский матч у болельщиков

Команда тренерского штаба «Спартака», в которой также играли ветераны клуба, одержала победу в товарищеском матче над победителем ежегодного турнира болельщиков красно-белых «Кубок памяти» – «Красно-белым сердцем» (8:7).



Голами в составе команды тренерского штаба «Спартака» отметились Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев (2), Алексей Мелешин, Владимир Бесчастных (2) и Валерий Карпин (2).



Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин записал на свой счет победный гол.