Киевское "Динамо" проиграло в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу на своем поле донецкому "Шахтеру" со счетом 2:3.



"Горнякам" удалось открыть счет уже на 9-й минуте игры: Эдуардо подправил в ворота мяч, запущенный в штрафную Дарио Срной. Голом увенчалась и вторая атака "Шахтера" - точный удар удался Алексу Тейшейре (21). Усилия "Динамо" все же были вознаграждены - незадолго до перерыва один мяч отквитал Андрей Ярмоленко (41). Окончательно надежды динамовцев на победу убил Эдуардо, сделавший дубль после выхода один на один с Александром Шовковским (88). Гол Милевского на 5-й добавленной минуте уже ничто не решал.



Таким образом, команда Юрия Семина не смогла взять реванш за поражение в финале предыдущего розыгрыша Кубка - тогда "Шахтер" также был сильнее (2:0).