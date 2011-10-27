Мадридский "Реал" одержал уверенную победу (3:0) в матче с "Вильярреалом" в рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу.



Забитыми мячами в составе победителей отметились Карим Бензема (на 6-й минуте), Кака (11) и Анхель Ди Мария (31).



После девяти игр в лидеры чемпионата Испании вышел валенсийский "Леванте", набравший 23 очка. На счету "Реала" 22 балла, у "Барселоны" 21 очко. "Валенсия" (18) идет четвертой.