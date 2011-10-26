Женская сборная России по футболу проиграла итальянкам в отборе к Евро-2013

Женская сборная России по футболу проиграла на выезде команде Италии (0:2) в квалификационном раунде чемпионата Европы 2013 года, который пройдет в Швеции.



Дубль на счету Памелы Конти. На 10-й минуте итальянка реализовала пенальти, а на 28-й ей удался точный удар после розыгрыша углового.



Этот успех вывел сборную Италии на единоличное первое место в группе с 9 очками. Россиянки с 6 баллами идут на второй позиции. Следом расположились команды Польши (3), Греции (1), Македонии (1) и Боснии и Герцеговины (0).



Следующий матч россиянки, возглавляемые проведут 19 ноября в Афинах против сборной Греции.