Дисквалификация защитника «Спартака» Парехи приостановлена

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС приостановил 4-матчевую дисквалификацию защитника «Спартака» Николаса Парехи. Таким образом, аргентинец сможет сыграть в матче 29-го тура чемпионата России против «Локомотива», который состоится в субботу.



В связи с приостановкой дисквалификации Парехе назначен 5-месячный испытательный срок, сообщает официальный сайт РФС.



Из-за дисквалификации Пареха пропустил два матча премьер-лиги. Он был дисквалифицирован на 4 игры за удар в лицо форварда «Зенита» Александра Кержакова в матче 26-го тура чемпионата России между этими командами.