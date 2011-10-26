Сегодня состоится матч двух ведущих клубов Украины - "Динамо" (Киев) и "Шахтера". Они сыграют в рамках 1/8 финала Кубка страны в Киеве. Прямую трансляцию будет вести украинский канал «1+1» в 20.15 по киевскому времени (21.15 мск).



Недостатка в прогнозах и комментариях накануне матча нет. Одни говорят об игровом кризисе горняков, приводя в пример не слишком убедительную игру дончан в матче с "Зенитом" и поражение от "Металлиста". Другие настаивают, что кризис - кризисом, а соперничество с "Динамо" способно психологически подстегнуть подопечных Мирчи Луческу.



"Динамо", в свою очередь, отрезок, предшествовавший сегодняшнему матчу, провело относительно спокойно. Две победы в чемпионате плюс, быть может, не самый убедительный, но все все же успех в матче Лиги Европы с "Бешикташем" создают определенную уверенность - "Динамо" на ходу.