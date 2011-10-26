Это’О: «Звезды мирового футбола хотят играть в России»

Камерунский нападающий махачкалинского "Анжи" Самюэль Это’О рассказал, что футболисты мирового уровня интересуются у него о возможностях выступления в России, передает CNN.



Это’О стал футболистом "Анжи" в августе этого года, подписав с клубом трехлетний контракт. Это стало вторым громким подписанием махачкалинцев после приобретения чемпиона мира 2002 года бразильца Роберто Карлоса.



"Должен вам сказать, что почти каждый день я получаю смс-сообщения и звонки от футболистов топ-уровня, которые интересуются возможностью играть в России", - сказал Это’О.



Кроме того, камерунец считает, что проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года послужит дополнительным стимулом для приезда в страну звезд мирового футбола.