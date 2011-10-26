Аршавин забил мяч и сделал голевой пас в матче с «Болтоном» (ВИДЕО)

Гол и результативная передача российского полузащитника Андрея Аршавина позволили лондонскому "Арсеналу" одолеть "Болтон" и оформить путевку в четвертьфинал Кубка английской лиги.



Встреча на "Эмирэйтс" завершилась со счетом 2:1 в пользу "канониров", которым пришлось отыгрываться. На 47-й минуте Фабрис Муамба вывел гостей вперед, однако на 53-й Аршавин, воспользовавшись передачей Йосси Бенаюна, восстановил равновесие. Спустя три минуты российский хавбек выступил в роли ассистента, автором гола стал Пак Чу Юнг.



В другом матче 1/8 финала Кубка лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил в гостях команду четвертого по силе дивизиона английского футбола "Олдершот Таун". В составе манкунианцев отличились Димитар Бербатов (15-я минута), Майкл Оуэн (41-я) и Антонио Валенсия (48-я). Главный тренер "МЮ" Алекс Фергюсон выставил на эту встречу второй состав, дав отдохнуть лидерам команды.