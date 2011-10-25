Обвинение просит для убийцы спартаковского фана 23 года колонии

Сегодня в Мосгорсуде прошло обсуждение вердикта присяжных по делу об убийстве спартаковского болельщика Свиридова.



Коллегия присяжных признала всех шести подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. В связи с этим, гособвинение предложило следующие сроки лишения свободы подсудимым: Черкесову, обвиняемому в убийстве Свиридова - 23 года в колонии строгого режима, а остальным подсудимым – по 8 лет в колонии общего режима.